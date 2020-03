Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Pd di Santa Marinella – Santa Severa fa il punto della situazione e replica agli attivisti de “Il paese che vorrei”

“Non ci appartengono le strumentali iniziative del Pd di Civitavecchia” –

Riceviamo e pubblichiamo –

E’ da più di una settimana che il PD di S. Marinella- S. Severa viene chiamato in causa da note ufficiali e da attivisti de “Il paese che vorrei” in relazione ad una loro iniziativa che ha visto la partecipazione di Associazioni, movimenti e anche la presenza del Segretario del PD di Civitavechia.

Non riusciamo a capire le note stonate e gratuite di fronte al fatto che il PD di S. Marinella-S. Severa fosse assente:

1° – Il PD era assente perché non è stato invitato;

2° – Se il PD fosse stato invitato non sarebbe andato per il semplice motivo che il PD di S. Marinella-S. Severa è impegnato a sostenere una Amministrazione di Centrosinistra (quasi unica nel Comprensorio) che ha preso una città al fallimento e che sta lavorando, giorno e notte, per farla uscire dal degrado finanziario e sociale;

3° – Non ci appartengono le strumentali iniziative interne al PD di Civitavecchia che vedono il suo Segretario combattere una guerra, quasi personale, nei confronti di un proprio iscritto, Pietro Tidei, oggi Sindaco di S. Marinella, vero motore della coalizione;

4° – Il PD di S. Marinella- S. Severa è impegnato in una profonda riorganizzazione del Circolo, avendo attualmente una reggenza, in attesa dello svolgimento del suo Congresso che dovrà eleggere il Segretario e il gruppo dirigente.

Pertanto lasciamo ad altri le strumentali occasioni di visibilità politica, narrate al volo, senza un democratico confronto, da chi fuori e dentro S. Marinella crede di avere la forza politica di dettare l’agenda, si può essere incisivi e determinanti senza essere per forza sotto i riflettori



Il PD di S. Marinella-S. Severa però una considerazione complessiva sul momento politico la deve fare.

Il PD è al governo del Paese e della Regione Lazio con le forze più progressiste (LEU-5 Stelle-Italia Viva), partiti e movimenti con evidenti specificità e differenziazioni politiche, a fatica la sintesi il più delle volte si trova.

Mentre a S. Marinella, nonostante i cittadini hanno dato un chiaro mandato al Centro-Sinistra, su alcuni importanti capitoli necessari alla città, c’è una contrapposizione a prescindere.

In particolare il “Il paese che vorrei”, pur di aver consenso politico, non disdegna la presenza alle proprie iniziative personaggi eletti nelle file del Centro-Destra, incolpando, poi, l’Amministrazione di avvalersi di personaggi che in passato hanno fatto parte del Centro-Destra, tutto fa brodo, a prescindere.

AVVISO AGLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI

A causa del Corona Virus, che tra l’altro ha colpito il nostro Segretario Nazionale Nicola Zingaretti, cui facciamo i migliori auguri di guarigione, sono state vietate tutte le iniziative che prevedono un assembramento di persone, pertanto anche il nostro Congresso che si sarebbe dovuto svolgere entro Marzo 2020 è slittato a data da destinarsi, vi terremo informati sul proseguio dei lavori.