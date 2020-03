Condividi Pin 179 Condivisioni

L’appello dei medici durante l’emergenza: “La gente sta rischiando di morire di emorragia piuttosto che di coronavirus perché nessuno si avvicina più a un ospedale”

“È necessario continuare a donare sangue” –

Anche in un’emergenza come questa, andare a donare il sangue è comunque di vitale importanza.

A lanciare l’appello sono i medici che in questo periodo si ritrovano a contrastare una nuova emergenza: quella dei pazienti ricoverati in ospedale che necessitano di trasfusioni per continuare a sopravvivere.

“Nessuno – spiegano allarmati – si avvicina più a un ospedale per donare il sangue”.

Una vera e propria “emergenza”.

“I centri trasfusionali sono sicuri”, tranquillizzando chiedendo di diffondere l’appello.

“Vi assicuro che è una vera emergenza”