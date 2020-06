Condividi Pin 148 Condivisioni

Il triste annuncio è reso noto dalle Guardie Ecozoofile FareAmbiente Cerveteri dal proprio profilo social

Non ce l’ha fatta il cane soccorso dalle Guardie Zoofile di Cerveteri

Non ce l’ha fatta il cane soccorso dalle Guardie Zoofile di Cerveteri – Così le Guardie Ecozoofile FareAmbiente Cerveteri dal proprio profilo social: “Senza neanche un nome. Così se n’è andato oggi questo cagnolone, soccorso da una nostra agente nei giorni scorsi.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare, ha riportato troppe lesioni interne dall’incidente con l’autobus e l’unico sollievo per lui è stata una fine lieve, priva di ulteriori sofferenze.

Alle volte non servono inutili giri di parole per descrivere ciò che accade, sarebbero solo discorsi ridondanti che non cambierebbero la triste realtà dei fatti.

Alle volte non esiste neanche un nome con cui ricordare l’ennesima vittima dell’indifferenza umana.

Ma alla fine a chi importa del suo nome?

Un nome non gliel’ha dato chi avrebbe dovuto prendersene cura, donandogli affetto e attenzioni.

Con un nome non l’ha chiamato chi avrebbe dovuto proteggerlo, chi avrebbe dovuto cercarlo per poi disperarsi aspettando sue notizie attaccato al telefono.

Che senso potrà avere un nome se glielo dessimo noi ora, adesso che non gli servirebbe più a nulla?

Dopotutto era solo un cane.

Era solo un “maremmano” come tanti.

Era solo invisibile.

Era solo.”