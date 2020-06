Condividi Pin 0 Condivisioni

Situazione scaturita mentre si eseguivano degli scavi per la realizzazione di un pozzo artesiano

Ciampino, fuoriuscita geyser. Intervengono i Vigili del Fuoco – Dalle ore 17.05 circa presso il comune di Ciampino, in via Ventotene n.10, alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a seguito di fuoriuscita di gas d’acqua (geyser) con forte odore solforoso, il cui getto raggiunge un’altezza di circa 3 metri. Tale situazione è stata scaturita mentre si eseguivano degli scavi per la realizzazione di un pozzo artesiano. Sul posto è presente la squadra dei Vigili del Fuoco di Marino (15A) supportata dal CRRC e la 1B. Sono inoltre presenti la Asl di competenza Rm 6, l’INGV, la Polizia Locale. Tale situazione ha creato non pochi disagi alle abitazioni limitrofe, che hanno portato ad allontanare dalle proprie abitazioni i residenti di via Giannutri civici 10,12a,14 e quelli della stessa via Ventotene civ.10,11,15,16,17 e 18.