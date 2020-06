Condividi Pin 1 Condivisioni

Ladispoli, bambina salvata dalle onde

Ieri il mare mosso aveva travolto una bimba tra gli stabilimenti la Baia e il Covo, a Ladispoli. A salvarla il personale dello stabilimento la Baia.

“La mamma, come si legge nel racconto di alcuni bagnanti riportato da orticawe, nel tentativo di portare in salvo la giovane si è tuffata dai scogli, è stata tratta in soccorso anche lei, a raggiungere la bambina è stato il bagnino”.

I soccorritori hanno l’hanno riportata a riva anche grazie al supporto della Guardia Costiera e con l’ausilio di una tavola da surf.