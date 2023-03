Noleggio irregolare di barche da diporto scoperto dal Roan di Civitavecchia

Nell’ambito dei controlli di polizia svolti in mare nel corso dei primi mesi del 2023, il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia ha scoperto e sanzionato per complessivi €. 11.016,00 alcuni soggetti possessori di imbarcazioni da diporto battenti bandiera italiana esercenti l’attività del noleggio in “forma occasionale” senza

aver adempiuto i previsti obblighi fiscali.

Nello specifico, le contestazioni hanno riguardato l’”uso difforme dell’imbarcazione da diporto”, ovvero l’utilizzo del mezzo nautico per finalità diverse dal “diporto puro”, irregolarità punibile ai sensi e per effetto dall’art. 55 del D.Lgs. 171/2005.

In particolare, i militari della Sezione Operativa Navale Roma, attraverso l’elaborazione degli elementi acquisiti nel corso dei controlli a mare, incrociati con le risultanze delle informazioni presenti nelle banche dati in uso al Corpo, hanno accertato irregolarità per omesse ed infedeli dichiarazioni da parte dei proprietari/armatori dei

mezzi navali controllati: in sostanza, erano stati nascosti al fisco, complessivamente, € 84.000,00.

Tra le irregolarità scoperte, è stata accertata e sanzionata con € 3.600,00 una violazione in materia di lavoro riconducibile ad uno skipper professionista per aver svolto la propria attività lavorativa con mansione di comandante di unità da diporto, senza che il proprietario dell’imbarcazione avesse effettuato le previste comunicazioni per le prestazioni di lavoro accessorio occasionale realmente svolto, come previsto dall’art. 3 del D.L. 12/2002.

Con l’approssimarsi della stagione estiva, il R.O.AN. di Civitavecchia intensificherà l’attività dei controlli fiscali nella materia del noleggio e della locazione nautica, a tutela della blue economy legale e dei cittadini onesti che pagano le tasse in ragione della loro effettiva capacità contributiva.