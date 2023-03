Santa Marinella, firmato contratto appalto piscina comunale

Tidei e Ferullo: “Da oggi realtà”

“ La nuova piscina comunale di Santa Marinella da oggi è una realtà.

E’ stato firmato questa mattina, infatti il nuovo contratto con l’impresa vincitrice della gara che realizzerà in pochi mesi il nuovo impianto natatorio che sorgerà all’interno della Città dello Sport di via delle Colonie”. – Lo dichiarano il sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata alla sport Marina Ferullo – La nuova piscina sarà realizzata grazie al muto già contratto in passato con l’istituto del Credito Sportivo, un finanziamento che è stato recuperato dopo ben 10 anni per un importo di poco meno di un milione di euro.

A questa cifra però andranno sommati altri 2.400 milioni euro, provenienti dal Pnrr e dalla Città metropolitana che consentiranno a questo comune di avere, finalmente un impianto omologato dal Coni e che pertanto potrà essere utilizzato non solo a livello amatoriale per la pratica del nuoto e di altre attività di fitness in acqua, comprese le riabilitazioni motorie ed anche per allenamenti e competizioni agonistiche.

Dopo aver restituito alla città di Santa Marinella uno stadio di calcio con la nascita della piscina si va a completare il progetto m, che solo pochi anni fa sembrava impossibile con tutti gli impianti sportivi inagibili, della Città dello Sport.

I lavori per la realizzazione di questa struttura sono già iniziati e presto saranno avviate anche le opere di scavo e la creazione delle fondamenta in cemento armato. Gli interventi saranno seguiti dal personale interno dell’amministrazione, al fine di contenerne i costi risparmiando su incarichi e consulenze esterne e recuperando per intero le somme che furono stanziate al nostro comune già nel 2016, dal Credito Sportivo.

Il progetto, come detto, è stato autorizzato dal Coni e sarà a breve acquisita l’autorizzazione sismica per le opere in cemento armato che ci consentirà di installare la copertura in legno lamellare, e per dare successivamente inizio agli interventi finalizzati alla creazione della vasca di 25 metri.

Sappiamo quanto la popolazione attendesse questa opera ed ora con soddisfazione possiamo dire che, anche questo impianto sportivo a breve prenderà forma. Ancora una volta abbiamo mantenuto le promesse attraverso fatti e risultati concreti”.

La nota del Sindaco a Pietro Tidei e della consigliera Marina Ferullo