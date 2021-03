Share Pin 0 Condivisioni

Nuovo appuntamento con la rubrica di Ileana Speziale, ‘Come praticare la resilienza’

Noi i coach della nostra mente

di Ileana Speziale

Cari lettori,

se anche voi, come me, vi siete ritrovati catapultati nuovamente nella rinomata “zona rossa” allora non potete perdervi questo articolo.

Sembra un déjà-vu, eppure ci siamo cascati di nuovo.

Non entrerò volutamente nelle scottanti tematiche che hanno travolto le nostre vita ma vorrei soffermarmi su un elemento che si rivelerà fondamentale per affrontare anche questa ennesima sfida: il potere della mente.

Proviamo con un esperimento: partiamo dalla consapevolezza di essere noi i “Capitani di noi stessi”.

Ora che siamo al timone dell’ingegnosa macchina chiamata mente non ci resta che pilotare.

Sappiamo che sarà un lungo viaggio, a tratti arduo, quindi giocheremo d’anticipo.

La prima cosa da fare è il pieno… di motivazioni!

Le motivazioni rappresentano la gasolina della mente. Ognuno di noi ha bisogno di un fattore stimolante che ci aiuti a non scoraggiarci e che ci dia lo sprint per metterci in moto. Trovate il vostro.

Sono sicura che non sarà necessario soffermarsi troppo a pensare perché tutti abbiamo una personale “ragione di vita”. Quando il perché è forte, il come si trova!

I motori sono caldi, il rifornimento di carburante è stato eseguito, manca solo la destinazione.

Non resteremo mica per sempre nella “zona rossa”, quindi è bene puntare dritto alla nostra meta.

Dritti verso la felicità? Assolutamente no. Dritti verso l’Infinito! La felicità sarà rappresentata dal viaggio.

L’aria che entrerà dal finestrino e che accarezzerà il viso, quella canzone che arriverà all’improvviso regalandovi sogni di mezza estate, la velocità che vi farà sentire il brivido, l’adrenalina, la vita. Tutto questo è vita, tutto questo è felicità!

Puntando all’infinito, in un viaggio senza fine, ci si potrà concentrare ad ascoltare tutti gli input che la vita ci donerà senza neppure averli chiesti. L’unico imperativo è non fermarsi!

Questa non è un’illusione. La “zona rossa” non è altro che un limbo dal quale usciremo inevitabilmente.

Quante volte a causa di paure e paranoie ci siamo auto-isolati in zone rosse create da noi stessi, stalli in cui, demotivati, ci siamo rinchiusi? Sono sicura che in questo momento di lockdown forzato ci rendiamo conto di quanto sia stato stupido, inutile e sprecato il tempo passato a scervellarsi dietro piccoli problemi quotidiani.

CAPITANI, la mente può tutto, sfruttiamo il nostro Super potere!

Una mente attiva, non si lascia sopraffare dai pensieri ma li elabora, li studia e… li utilizza.

Giochiamo con le parole, con i sogni, con le idee, per allenare la nostra mente. Trasformiamo la zona rossa in una sfida da superare e vincere! Siamo noi i coach della nostra mente, servirà un duro allenamento ma alla fine alzeremo la coppa!