Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, in conferenza stampa

“Vaccino, Aifa ha appena revocato il divieto d’uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa”

Via libera da parte dell’Aifa per il vaccino Astrazeneca. “La notizia principale da sottolineare è che i benefici del vaccino AstraZeneca superano ampiamente i rischi e quindi il vaccino è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l’uso”. A dirlo è il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini durante la conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Ema sul vaccino Astrazeneca.

“Non è associato ad un aumento del rischio trombotico , nè ci sono problematiche rispetto ai lotti”. Lo ha detto il direttore generale di AIFA, Nicola Magrini durante la conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Ema sul vaccino AstraZeneca”.

