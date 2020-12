Niente cenone? Fioccano le richieste di case vacanze anche tra Ladispoli e Cerveteri

Share Pin 1 Condivisioni

In tanti stanno cercando di affittare per la fine dell’anno delle case vacanze o delle camere in B&B per aggirare il coprifuoco e il blocco tra Comuni

Coprifuoco dalle 22 alle 7 e vietato spostarsi fino alle 5 del 2 Gennaio 2021. A poche ore di distanza dall’ultimo Dpcm del Governo Conte per le festività natalizie che impone blocchi e divieti, scatta la corsa al piano “b” per festeggiare l’ultimo dell’anno in compagnia di amici o parenti aggirando l’ostacolo.

Le richieste di prenotazioni per soggiorni lampo nelle case vacanze private o nei b&b sono lievitate, come racconta Il Messaggero.

E tra le richieste c’è anche Ladispoli dove un operatore racconta: “Da giovedì sono stato subissato di richieste di informazioni per cui se si è intenzionati a prenotare è meglio farlo subito”.

L’operatore ha diverse strutture tra Cerenova e Cerveteri, in grado di ospitare amici e parenti che volessero trascorrere il Capodanno insieme.

Ma quello del litorale non è l’unico caso. Da Roma, alla Toscana spostandosi a Milano o verso le stazioni sciistiche delle Alpi, sono numerosi gli annunci sui siti maggiormente utilizzati per le prenotazioni di case vacanze.