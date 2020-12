Share Pin 1 Condivisioni

Le domande dovranno essere presentate entro le 12 di venerdì 11 dicembre

Buoni spesa Cerveteri: online il bando per le attività commerciali –

Online il bando per le attività commerciali che intendono dare la possibilità ai cittadini di acquistare prodotti di prima necessità attraverso i buoni spesa erogati dal Comune.

Possono partecipare tutte quelle attività che vendono le seguenti tipologie di prodotti o che erogano i seguenti servizi: generi alimentari venduti al dettaglio, prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa, bevande varie, carburante per autotrazione, farmaci, parafarmaci e prodotti medico-sanitari, combustibili per uso domestico e per riscaldamento, prodotti per la scuola (cartoleria), ricariche telefoniche.

Tutti i prodotti in vendita diversi da quelli precedentemente elencati (quali ad esempio, superalcolici, tabacchi e articoli per fumatori, gratta e vinci e lotteria di ogni genere, attrezzatura e materiale edile, abbigliamento, etc.), saranno esclusi dai successivi rimborsi.

Ogni buono avrà un valore di 25,00 Euro.

SCADENZA DELLE DOMANDE: venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 12:00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] Sull’oggetto andrà indicata la seguente dicitura: “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA”

LINK CONTENENTE LA MODULISTICA: https://bit.ly/36MFIDQ

ATTENZIONE: l’esercente può accettare i buoni solo dopo sottoscrizione della convenzione.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per la cittadinanza per poter usufruire dei buoni spesa.