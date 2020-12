Cerveteri, tari 2020: pubblicato l’avviso per l’esenzione totale o parziale

Share Pin 8 Condivisioni

Pubblicato sul sito del Comune di Cerveteri l’avviso per richiedere l’esenzione totale o parziale per motivi di reddito per la Tari 2020.

Possono presentare la domanda i nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 7mila euro.

C’è tempo fino alle 12 del 31 dicembre.

La domanda va presentata via Pec all’indirizzo [email protected] oppure recapitarla a mano all’ufficio protocollo al Parco della Legnara.

Per accedere al protocollo è necessario prendere appuntamento chiamando i numeri: 0689630243/246 e 3346159634

Alla domanda va allegata copia del documento di identità, modello Isee valido per l’anno corrente e copia della bolletta Tari.

Per informazioni si può contattare il numero dei Servizi sociali 0689630209/226 o scrivere una mail a [email protected]