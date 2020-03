Condividi Pin 7 Condivisioni

Diverse le città in cui queste strutture sono diventate focolaio del Coronavirus

Nel Lazio controlli a tappeto nelle case di riposo

“Lettera a prefetti e comuni per controlli a tappeto su case di riposo, secondo le indicazione dell’Istituto superiore di sanità per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie”. A comunicarlo è la task force della Regione Lazio, che sui propri social annuncia questo piano di controllo in diverse strutture, dal momento che in molte città alcune di queste sono diventate focolaio del Coronavirus