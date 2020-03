Condividi Pin 0 Condivisioni

Serve disponibilità per eventuali interventi urgenti

Ladispoli, appello a idraulici, elettricisti, tecnici abilitati

Idraulici, elettricisti, tecnici abilitati comunicateci la vostra disponibilità per interventi urgenti. E’ l’appello lanciato dal Comune di Ladispoli per stilare una lista di artigiani che possa essere utile alla cittadinanza in questi giorni di emergenza legata al coronavirus.

“Sono stata contattata da cittadini per trovare un idraulico disposto a fare un intervento urgente in casa – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio e Attività produttive – in molti hanno deciso di non lavorare, visto che per effettuare un intervento su un impianto bisogna entrare nelle case. Chiediamo quindi di conoscere la disponibilità di tutti quei tecnici che sono presenti sul territorio del Comune di Ladispoli e che se contattati andranno ad effettuare riparazioni. Gli interventi verranno effettuati ovviamente con tutte le precauzioni previste e nel rispetto dei Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Chi volesse comunicare la propria disponibilità può scrivere a [email protected] e [email protected] e sarà inserito sulla lista che pubblicheremo su tutti i canali di comunicazione del Comune. Forza Ladispoli, #celafaremo”.