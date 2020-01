Condividi Pin 0 Condivisioni

“Vieni a contribuire anche tu a fermare gli zozzoni e le loro discariche a cielo aperto”

Nature Education: ”Per il 2020 un programma ricco di giornate ecologiche a Santa Marinella”

Dopo il grande successo riscontrato nel 2019 con la nascita dell’Associazione Nature Education, sempre pronta a rimboccarsi le maniche sul territorio di Santa Marinella, i volontari tornano ad affrontare nuove pulizie sul campo, per un ambiente fresco e pulito.

Grazie ai ragazzi della Nature Education infatti è stato possibile venire a conoscenza di troppi luoghi adibiti a discariche, che siano in spiaggia o in aperta campagna. In vista dell’ormai anno scorso e dell’insegnamento ricevuto dagli zozzoni che continuano a sporcare nonostante le ripetute pulizie, l’Ass. non si ferma e con grinta continua a combattere la triste realtà che prende sempre più piede senza avere fine mai.

Al via infatti con il 2020 un programma ricco di giornate ecologiche. “Quest’anno sarà nostra premura trascorrere la maggior parte del tempo sul territorio. Il 2019 ci ha lasciato i resti del nubifragio che si è abbattuto sul litorale, creando numerosi disagi anche alla circolazione. Le spiagge sono sporchissime e sarà nostra cura operare per il bene di tutti e della città”.

La Nature Education per questa settimana metterà a disposizione due giornate ecologiche, per permettere anche a chi vorrà contribuire alla raccolta, di poter partecipare.

Oltre ad incontrarsi come di consueto il sabato dalle ore 10:30, sarà possibile incontrarsi anche nel pomeriggio di domani, venerdì 10 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17. E’ bene cominciare a munirsi di guanti, il primo appuntamento dell’anno è arrivato, tutti alla spiaggia La Sassola.

“Ti aspettiamo per dire No agli zozzoni e alle loro discariche”

Beatrice Pucci