Ladispoli ha salutato Donatella Augello

In tanti, oggi pomeriggio, hanno partecipato alle esequie di Donatella Augello, la giovane ragazza di Ladispoli, sorella del delegato Carmelo, scomparsa prematuramente a causa di un brutto male. Proprio i fratello Carmelo, poco fa, ha voluto ringraziare attraverso un post social i tanti che hanno fatto sentire forte vicinanza alla famiglia.

“Ringrazio tutti coloro – scrive- che hanno partecipato all’ ultimo saluto di mia sorella, ringrazio anche chi fisicamente non è potuto esserci ma in qualche modo ci è stato vicino ugualmente. Ora Donatella, puoi finalmente riposare in pace per sempre, tra le braccia di papà”.