Natura in Cammino: una giornata all’aperto al monumento naturale della Palude di Torre Flavia

La Città Metropolitana di Roma Capitale invita tutti a partecipare a un evento gratuito dedicato all’ambiente e alla biodiversità: “Natura in Cammino – nelle Aree Protette della Città Metropolitana di Roma Capitale”.
L’appuntamento è per Domenica 16 Novembre 2025 al Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia.
Il Programma Dettagliato
La giornata sarà ricca di escursioni, laboratori e momenti di benessere:
- 09:00 – Accoglienza e Saluti
- L’evento prende il via con l’accoglienza e i saluti del Consigliere Delegato Rocco Ferraro presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi, 1 – Campo di mare (Cerveteri).
- 09:15 – Avvio Escursione e Temi Ambientali
- Inizia l’escursione dalla spiaggia dei Cretoni, lungo il Sentiero dell’Amore, fino al Boschetto degli Olmi.
- I temi dell’escursione saranno “La plastica in mare” (a cura dell’Ass. Riarteco) e “La Natura di Torre Flavia” (a cura dell’Ass. Scuolambiente).
- 10:00 – 10:30 – L’Ecosistema Palustre
- Sulle Spiagge dei Gigli, del Corriere piccolo e dei Pescatori, l’Associazione Custodi della Palude tratterà il tema “Le dune e l’ecosistema palustre”.
- Alle 10:00 è previsto l’arrivo al Boschetto degli Olmi.
- 10:30 – 12:00 – Benessere e Laboratori
- Presso Torre Flavia e il palmeto antistante, ci saranno momenti di Meditazione (Ass. Gong Off) e Risveglio muscolare (Ass. Circus Bosch).
- Contemporaneamente, sul Sentiero dei Pescatori, si terranno Laboratori ambientali (Ass. Natura per Tutti).
- 12:30 – 13:30 – Il Percorso dei Cinque Sensi
- Escursione dalla Casetta (via Roma 141, ingresso Sud – Ladispoli) al Boschetto degli Olmi, con Meditazione camminata e Percorso dei Cinque Sensi (Ass. Humus Sapiens).
- 14:00 – Degustazione e Intrattenimento
- La giornata si conclude con una Degustazione gastronomica (Ass. Scuolambiente) e un Evento acustico-sensoriale alle 15:00.
- 17:00 – Saluti e Ringraziamenti
I partecipanti sono caldamente invitati a portare con sé delle bottiglie di plastica blu vuote per contribuire a un percorso di sostenibilità basato sui principi RRR (Riduci, Riusa, Ricicla).
L’evento è gratuito , ma la prenotazione è obbligatoria.