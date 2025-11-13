Avvistamento di cinghiali a Ladispoli, zona Miami

Ladispoli (RM) – Un insolito avvistamento ha interessato la zona Miami di Ladispoli nella serata di ieri, quando alcuni cittadini hanno documentato la presenza di cinghiali a breve distanza dalle aree residenziali.
Gli esemplari sono stati notati e fotografati dai residenti mentre si muovevano in una zona verde del quartiere, come testimoniato dall’immagine che ritrae due cinghiali dietro la recinzione di un campo. L’episodio si inserisce nel contesto, ormai noto sul territorio, della sempre più frequente presenza di fauna selvatica che si spinge verso i centri abitati.
I Cinghiali Vanno “Di Moda”: L’Ironia dei Social
Se da un lato la presenza degli ungulati ripropone il tema della gestione faunistica e della sicurezza stradale, dall’altro la rete si è scatenata con commenti che stemperano la tensione con la tipica ironia locale.
L’avvistamento è diventato virale in poche ore, innescando una serie di battute spiritose che uniscono il fastidio alla gastronomia: “Basta Sagra del Carciofo, facciamo la Sagra del Cinghiale”, “Ottimi per il ragù di Natale”
In attesa di misure di controllo da parte delle autorità, la cittadinanza affronta l’emergenza con un sorriso, trasformando la cronaca in una occasione di satira popolare.