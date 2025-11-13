Cerveteri, la Luiss vince e passa il turno in Coppa

Etruschi a testa alta, nel primo tempo creano ma senza fortuna. Mister Ferretti ” Un grazie ai tifosi, ci sono vicini sempre”

Era un’impresa battere la Luiss, si sapeva alla vigilia che sarebbe stato impossibile. Nonostante la sconfitta per 3- 0 al Galli, davanti a un pubblico numeroso per essere mercoledì sera, il Cerveteri esce a testa alta dalla coppa Italia, dopo un bel primo tempo, dove subisce due goal per qualche disattenzione. Ci prova e va vicina al pareggio, con Piano e Proietti. Gli etruschi subiscono due goal nella prima frazione, al rientro il terzo goal degli ospiti che mettono il risultato in cassaforte.

“Ci dispiace – per i nostri tifosi, presenti e calorosi, ma guardiamo avanti pensando la campionato – ha detto mister Ferretti”.