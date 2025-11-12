Taglio del nastro con gli assessori Frappa e Marongiu e il delegato Conte: il pubblico ha riempito la sala per ammirare le opere esposte

Ladispoli, successo per la Mostra dei Presepi nella Sala Rossellini –

di Marco Di Marzio

Si è svolta sabato scorso, nella suggestiva cornice della Sala Rossellini, in Via Duca degli Abruzzi 197, l’inaugurazione della tradizionale Mostra dei Presepi, un appuntamento molto atteso che segna l’avvio delle iniziative natalizie in città.

Al taglio del nastro erano presenti l’assessore Margherita Frappa, l’assessore Daniela Marongiu e il delegato alle mostre Filippo Conte, che hanno espresso grande soddisfazione per l’interesse e la partecipazione riscontrati.

La cerimonia ha attirato un pubblico numeroso e partecipe, desideroso di ammirare i presepi esposti, vere e proprie opere d’arte che raccontano, con creatività e devozione, la tradizione del Natale.

«È una grande soddisfazione vedere tanta partecipazione e apprezzamento per questa mostra – ha commentato Filippo Conte, delegato alle mostre – un riconoscimento al lavoro e alla passione di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento».

L’inaugurazione si è conclusa tra applausi e complimenti, confermando il grande successo di un’iniziativa che ogni anno unisce arte, cultura e spirito natalizio.