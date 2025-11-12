Oltre 200 studenti in gara all’impianto “Enrico Galli” per la prima fase: trionfano gli atleti della Cerveterana

Grande successo per i Campionati Studenteschi di Cross del Mattei –

Martedì 11 novembre l’impianto di atletica leggera Enrico Galli ha ospitato la prima fase dei Campionati Studenteschi di Cross, un appuntamento attesissimo che ha visto una partecipazione record di oltre 200 ragazzi e ragazze provenienti dagli istituti del territorio.

I giovani atleti si sono sfidati lungo un percorso di 1300 metri, con arrivo all’interno della pista di atletica del campo Galli.

Una mattinata di sport, entusiasmo e sano agonismo, che ha premiato l’impegno e la determinazione di tutti i partecipanti.

Tra i protagonisti delle diverse categorie si sono distinti:

Alessio Fantini (categoria 2010)

Andrea Scalella (categoria 2007)

Mariam Da Lozzo (categoria 2011 femminile)

Sveva Giovannetti (categoria 2009)

Tutti e quattro gli atleti appartengono alla società Atletica Cerveterana, confermatasi ancora una volta punto di riferimento per la disciplina sul territorio.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del consigliere comunale Enrico Alessandrini, che ha consegnato le medaglie ai primi cinque classificati di ogni categoria.

I vincitori rappresenteranno la scuola nella fase successiva dei Campionati Studenteschi, in programma a Civitavecchia.

L’evento ha riscosso grande successo, non solo per il numero dei partecipanti ma anche per l’entusiasmo e la sportività dimostrati da tutti, a conferma del valore educativo e aggregante dello sport scolastico.