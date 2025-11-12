“La maschera della perfezione”: a Lariano un convegno per riflettere sulla violenza invisibile nelle famiglie

L’Assessore alle Pari Opportunità Francesca Proietti promuove un incontro pubblico dedicato al caso di Marco Vannini, con la testimonianza dei genitori Marina e Valerio

Un importante momento di riflessione pubblica animerà Lariano giovedì 27 novembre alle ore 17:00, presso la Sala Consiglio del Palazzo Comunale, con il convegno dal titolo “La maschera della perfezione – La violenza invisibile delle famiglie ‘perfette’. Il caso Marco Vannini”.

L’iniziativa, promossa dall’Assessore alle Pari Opportunità Francesca Proietti, nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza su un tema tanto delicato quanto attuale: le forme di violenza che si nascondono dietro l’apparente armonia di famiglie considerate “modello”, dove silenzi, paure e omissioni possono celare drammi profondi e sofferenze spesso taciute.

Il convegno sarà moderato dalla Dott.ssa Loredana Petrone, psicoterapeuta, sessuologa ed esperta in psicologia giuridica.

Dopo i saluti istituzionali delle ore 17:00, alle 17:30 si entrerà nel vivo dell’incontro con un approfondimento dedicato al caso di Marco Vannini, il giovane la cui tragica vicenda ha profondamente colpito l’opinione pubblica italiana.

Saranno presenti, con la loro preziosa testimonianza, i genitori di Marco, Marina e Valerio Vannini, che condivideranno con i partecipanti il loro percorso umano e la loro battaglia per la verità e la giustizia.

“L’incontro vuole essere un momento di riflessione per non dimenticare – dichiarano il Sindaco Francesco Montecuollo e l’Assessore Francesca Proietti – e per dare voce a tutte le forme di violenza invisibile che troppo spesso si consumano nel silenzio delle mura domestiche.”

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione importante per promuovere consapevolezza e dialogo su un tema che tocca profondamente la società contemporanea.