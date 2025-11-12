A Ladispoli una giovane perde il portafoglio al mercato: a restituirglielo è un ragazzo egiziano, sfatando pregiudizi e dimostrando che la solidarietà non conosce confini

La gentilezza che sorprende: il portafoglio ritrovato grazie a un gesto disinteressato –

Un momento di panico al mercato si è trasformato in una lezione di fiducia e generosità per Noemi, giovane residente di Ladispoli. Come riportato da Civonline e Il Messaggero, infatti, mentre si trovava alla cassa per pagare la merce, si accorge di aver perso il portafoglio. Subito, la preoccupazione lascia spazio all’ansia: tra i precedenti borseggi segnalati nell’area, il timore di un furto sembra realistico.

Ma proprio in quel momento arriva la sorpresa. Un giovane ragazzo egiziano, che parla poco italiano, si avvicina e chiede il suo nome. Tra la folla, ha trovato il portafoglio e l’ha cercata per restituirglielo, intatto e con tutto dentro.

«La sua gentilezza mi ha colpita profondamente – racconta Noemi sui social – spesso abbiamo pregiudizi verso gli stranieri, e invece proprio lui mi ha aiutata mentre altri distoglievano lo sguardo». Il giovane non ha voluto nulla in cambio; Noemi ha provato a offrirgli soldi, un caffè o qualsiasi gesto di gratitudine, ma lui ha solo chiesto di lasciare il proprio numero nel portafoglio, per eventuali necessità future.

Un piccolo gesto che, per Noemi, ha reso «il mondo un po’ più bello», dimostrando come la solidarietà e l’onestà possano sorprendere e restituire fiducia nella bontà delle persone.