Cerveteri celebra la poesia: proclamati i vincitori del 2° Premio Letterario “Caere in versi” –

Si terrà sabato 15 novembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo del Granarone, la Serata Finale del 2° Premio Letterario di Poesia “Caere in versi”, promosso dal Comune di Cerveteri e curato dalla Biblioteca Comunale “Nilde Iotti”, in collaborazione con l’Associazione Teatrale Castel del Sasso.

“Giunto alla sua seconda edizione – dichiara L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – il Premio “Caere in versi” si conferma come una delle più significative iniziative culturali del territorio, capace di dare voce a poeti e autori di ogni età, provenienti da tutta Italia, nel segno della libertà espressiva e della valorizzazione del talento letterario” –

Durante la serata, condotta da Altiero Staffa e Dario Quarino, si alterneranno letture poetiche, momenti musicali e la proclamazione dei vincitori, con le musiche dal vivo di Celeste Conte.

Saranno lette le dieci poesie finaliste, verranno annunciati i tre vincitori assoluti e sarà assegnato il Premio Dario Rossi, dedicato alla memoria del poeta e cittadino cerveterano. A tutti i partecipanti sarà inoltre consegnato un attestato di partecipazione.

La Giuria, composta da Prof.ssa Nicoletta Temperi, Dott.ssa Rita Papi, Dott. Marco Valeri, M° Celeste Conte e Carlo Grechi, ha selezionato le opere finaliste, valutando con attenzione originalità, profondità tematica e qualità linguistica.

“Il Premio Caere in versi è un momento prezioso per la nostra città – dichiara la Sindaca Elena Gubetti – perché mette al centro la cultura, la sensibilità e la creatività delle persone. In un’epoca in cui la comunicazione è spesso rapida e superficiale, la poesia ci ricorda il valore della parola, del tempo e dell’emozione. Ringrazio la Biblioteca Nilde Iotti, l’Associazione Castel del Sasso, la giuria e tutti i poeti che hanno partecipato, contribuendo con le loro opere a rendere Cerveteri una città viva e profondamente legata all’arte e alla bellezza.”