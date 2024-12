“Natale on stage”, dal 7 dicembre al teatro “Vannini”

Quando mancano solamente tre settimane ad uno dei giorni più attesi dell’anno, anche a Ladispoli entra nel vivo la stagione natalizia, con spettacoli teatrali, opere, concerti, rassegne di danza e proiezioni cinematografiche.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto dare alla città la giusta opportunità di vivere la fase di accompagnamento alla data del 25 dicembre e oltre, momento di festa e di meraviglia per grandi e piccoli.

Parte importante della rassegna sarà, come sempre, l’efficiente struttura del Teatro Vannini, addobbata di tutto punto per l’occasione, dedicata ad ospitare 17 eventi a tema, organizzati da “La Valigia dell’Attore” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e le Associazioni del territorio.

Dal titolo “NATALE on stage” e con un calendario di appuntamenti esteso fino al 6 gennaio 2025, il taglio del nastro avverrà sabato 7 dicembre 2024, alle ore 20:00, con il contest musicale “Musicamare Christmas Edition”.

Espressione del Sindaco Alessandro Grando, l’assessorato alla Cultura, credendo fortemente nei valori insiti nel periodo magico volto a dare al concetto di famiglia il suo significato più profondo, ha voluto dare il massimo supporto possibile alla benevola riuscita dell’iniziativa.

Impegno che ha permesso a tale kermesse di potersi esprimere al massimo delle proprie capacità e potenzialità, permettendo da ultimo un salto di qualità ulteriore per Ladispoli anche sotto il profilo delle tradizioni da conservare nel tempo.

Dunque, invitiamo tutti a partecipare la prossima serata di sabato 7 dicembre ore 20 al Teatro Vannini, Via Ivon De Begnac, per salutare insieme l’arrivo anche in città del Natale 2024.

A comunicarlo è l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa