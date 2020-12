Natale, l’ipotesi è la zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio

Share Pin 0 Condivisioni

Nuovo vertice in serata a palazzo Chigi per trovare l’accordo

Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Sarebbe questa l’ipotesi al vaglio del Governo che tornerà a incontrarsi questa sera.

Al primo vertice di questa mattina, infatti, mancava Teresa Bellanova di Italia viva.

L’ipotesi sarebbe comunque quello di disporre la zona rossa il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l’1, 2 e 3 gennaio. Ma come riporta l’Ansa, la discussione sarebbe ancora tutta aperta.

Ma nuove restrizioni non mettono in accordo tutti. Mentre a essere favorevole è il presidente del Veneto, Luca Zaia, a essere contrario è il governatore della Liguria Giovanni Toti: “Adesso parliamo di ulteriori interventi normativi che cambiano il quadro, dove ce n’è bisogno io sono anche per fare la zona viola, non solo la zona rossa. Ci mancherebbe altro, dobbiamo preservare la salute dei cittadini. Ma non c’è bisogno, non vedo perché si debba fare una stretta ulteriore”.

“Non vedo perché imporre alla Liguria una zona rossa per Natale quando i liguri in queste settimane si sono impegnati e sacrificati per far calare la curva del contagio e farci arrivare in piena zona gialla”.

“Ci siamo dati delle regole i primi giorni di dicembre, decidendo di dividere il Paese in zone, e quelle regole hanno funzionato per contenere il covid”.

“Non vedo perché cambiarle ora, alla vigilia delle festività natalizie”.