The Bone, il menù della Vigilia secondo Julien

Share Pin 0 Condivisioni

Tutti i giorni a pranzo arrivano gli “easy” menù, la sera sempre attivo con delivery e take away

The Bone: il cenone della Vigilia di Natale arriva a domicilio, con le specialità di mare di Julien.

In viale Manzoni 94, a Cerveteri, c’è The Bone Steak House e Pizzeria, un locale che anno dopo anno ha saputo costantemente rinnovarsi, non solo negli arredi, sempre più accoglienti e confortevoli, ma soprattutto in cucina, proponendo sempre e solo prodotti di alta qualità.

Infatti, già tutti conoscono, il geniale titolare Julien e tutta l’energia dello suo staff. Non tutti, però, sanno già che adesso The Bone ha un’altra marcia in più, grazie al take away e al delivery, servizi attivi tutti i giorni sia a pranzo che a cena.







The Bone: prenotare il cenone della Vigilia di Natale

Asporto e consegna a domicilio sono attivi anche per l’attesissima cena della Vigilia di Natale, con ben due menù speciali a base di pescato di prima qualità. La prima proposta comprende un menù di mare completo (a 45 euro a persona, con tre antipasti, primo, secondo e contorno). La seconda proposta, per gli amanti del crudo, è una splendida selezione di tartare, carpacci, ostriche, gamberi e scampi (a solo 38 euro).

È possibile prenotare fino al 22 dicembre, quindi è importante affrettarsi, anche per usufruire, volendo, del comodo servizio di consegna a domicilio messo a disposizione dallo staff del The Bone. Si può ordinare anche on-line direttamente (qui).

A pranzo al The Bone con i menù “easy”

Tutti i giorni a pranzo, tra le novità di The Bone ci sono i nuovi menù “easy”, super gustosi, personalizzabili con panini, primi piatti e secondi a scelta a prezzi decisamente convenienti, tutti compresi tra i 10 e i 20 euro. Una soluzione da scegliere anche per un pranzo veloce, un aperitivo rinforzato, o per cena, da gustare comodamente a casa propria. Sia a pranzo che a cena, poi, è possibile ordinare pizza, burger e cucina, anche da asporto e con consegna a domicilio gratuita. Guarda il (menù on-line).

Steak House e Pizzeria

Se parliamo di pizzerie a Cerveteri, The Bone fa un’ottima pizza bassa e croccante, ben condita, da ordinare anche da asporto e a domicilio senza spese di consegna.

Fornitissima anche la “cantina” di Julien, con molte etichette di vini, birre, spiriti e qualche chicca per intenditori. A proposito di intenditori: doveroso mettere l’accento, tra le altre specialità della casa, sulla selezione di carni pregiate che il The Bone lavora freschissime. Nell’impianto di frollatura a vista troneggiano la Kobe giapponese, Wagyu australiana, Black Angus americano, Manzo inglese, Rubia Gallega e ovviamente le carni nazionali. Per non parlare della selezione di burger artigianali, sempre accompagnati da abbondanti contorni di patatine fritte.





The Bone è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 22.00. Telefono: 06 9955 2650. Pagina su Facebook. Pagina su Instagram.

Leggi tutti gli articoli di Baraonda Food.