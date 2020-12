Share Pin 1 Condivisioni

Posizionata alla rotatoria tra via dei Monteroni, via della Sorgente e via Acquedotto Statua

Ladispoli, nei pressi del Castellaccio arriva la nuova illuminazione –

Nei pressi del Castellaccio dei Monteroni arriva la nuova illuminazione pubblica.

Ladispoli, nei pressi del Castellaccio arriva la nuova illuminazione

Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Veronica De Santis.

“Il quartiere Monteroni – ha scritto – ha un grande patrimonio ed è giusto valorizzarlo”.

“Da stasera – ha proseguito l’Assessore – è attiva la nuova illuminazione sulla rotonda tra via dei Monteroni, via della Sorgente e via Acquedotto Statua”.

“Grazie all’ufficio manutenzioni che ha raccolto le nostre richieste e alla ditta che ha realizzato questo impianto”.