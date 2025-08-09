La Spiaggia Liberamente, spazio inclusivo del Comune di Cerveteri e gestito dalla Solidarietà Società Cooperativa Sociale, continua a confermarsi non solo un presidio di accoglienza e accessibilità, ma anche un punto di riferimento culturale e aggregativo per tutta la comunità.

Lunedì sera è andato in scena un evento speciale che ha visto protagoniste le Exafonix, un ensemble vocale composto da sei straordinarie voci femminili, dirette dalla Maestra Luana Pallagrosi. Scelte dalla Cooperativa per rappresentare l’anima musicale dell’estate 2025, le Exafonix hanno incantato il pubblico con una performance intensa, raffinata e coinvolgente.

Musica tra le onde: successo per il concerto delle Exafonix alla Spiaggia Liberamente

Il concerto ha attraversato quasi un secolo di musica: si è aperto con atmosfere jazz tratte dai capolavori di George Gershwin, ha toccato la profondità lirica della canzone d’autore italiana di Fabrizio De André, fino ad approdare a uno dei brani più emozionanti del musical contemporaneo, tratto da Rent. Il tutto è stato interpretato esclusivamente a cappella, valorizzando la potenza espressiva delle sei voci armonicamente intrecciate.

Il pubblico numeroso ha seguito con partecipazione ogni brano, regalando applausi sentiti e calorosi. L’atmosfera sulla spiaggia, con il mare sullo sfondo e la luce del tramonto a incorniciare la scena, ha reso l’esperienza ancora più suggestiva.

L’iniziativa, ideata e organizzata dalla Solidarietà Società Cooperativa Sociale, rappresenta un altro tassello del percorso culturale della Spiaggia Liberamente, che unisce inclusione, arte e bellezza naturale in una proposta accessibile e di qualità.

“Nel luogo simbolo dell’inclusività, dell’accoglienza, dell’unione e dell’integrazione, una serata scandita dal linguaggio universale per eccellenza, ovvero la musica – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un bellissimo appuntamento in musica che ha richiamato davvero un gran pubblico. Non soltanto sul fronte dell’accessibilità al mare, ma anche da un punto di vista culturale, la Spiaggia Liberamente si conferma un’eccellenza della nostra città”.