Autostrada A12, chiusure notturne dello svincolo Maccarese – Fregene

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Maccarese Fregene, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 agosto, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia.
In alternativa si consiglia di uscire a Torrimpietra;
-dalle 22:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 agosto, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Civitavecchia.
In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.