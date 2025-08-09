Figlio di Angelo Sale, ha guidato la Juniores del Cerveteri promossa con lui in categoria Juniores Elite
Simone Sale è il nuovo allenatore della Juniores del Santa Marinella –
Simone Sale, figlio dello storico dirigente calcistico Angelo Sale, al quale è intitolato ad memoriam lo stadio di Ladispoli, è il nuovo allenatore della Juniores regionale del Santa Marinella.
Il neoallenatore vanta diverse esperienze nel campionato juniores con Virtus Ladispoli e Atletico Ladispoli.
Nelle ultime due stagioni ha guidato la juniores regionale del Città di Cerveteri promossa nella categoria Juniores Elite dopo un testa a testa proprio col Santa Marinella.
Con questo colpo in entrata, i dirigenti rosso-blu si auspicano un campionato da vertice per la Juniores.