Musica ovunque, suonata da tutti: Manziana celebra la Festa della Musica 2026

Oltre 200 artisti, 10 postazioni musicali diffuse nel centro cittadino e un’intera giornata dedicata alla musica: la terza edizione della Festa della Musica sarà la più grande mai organizzata a Manziana.



MANZIANA – Le strade, le piazze e gli spazi del centro storico di Manziana si trasformeranno sabato 20 giugno in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione della Festa della Musica 2026.

L’iniziativa, inserita nel circuito nazionale della Festa della Musica, che ogni anno coinvolge migliaia di città in Italia e in Europa in prossimità del solstizio d’estate, porterà nel cuore del paese oltre 200 artisti tra musicisti, band, cantautori e performer provenienti dal territorio e non solo, dando vita a una giornata dedicata all’incontro, alla creatività e alla partecipazione.

La manifestazione si svilupperà attraverso diverse postazioni musicali diffuse, ognuna con una propria identità artistica, creando un percorso sonoro che attraverserà il paese. Il pubblico potrà muoversi liberamente tra concerti, esibizioni acustiche, band, cantautori e performance collettive, vivendo Manziana attraverso la musica.

«La Festa della Musica è molto più di una rassegna di concerti. È un invito a riappropriarsi degli spazi pubblici attraverso la cultura, a incontrarsi, a fermarsi ad ascoltare e a condividere emozioni. È la dimostrazione che la musica può essere uno strumento di comunità e di partecipazione», spiega Sara, membro del collettivo Festa della Musica Manziana.

Particolarmente significativo è il coinvolgimento delle associazioni locali, dei commercianti, delle istituzioni, del Comune, dell’Università Agraria, dei volontari e di numerosi cittadini che hanno contribuito alla costruzione dell’evento, confermando la capacità del territorio di collaborare per realizzare iniziative culturali aperte e inclusive.

«Lo spirito della manifestazione rimane quello originario della Festa della Musica: una festa gratuita, accessibile a tutti e aperta alla partecipazione spontanea. Non è semplicemente un concerto in piazza, ma una celebrazione della musica e del piacere di suonare, al di là del livello tecnico o del genere musicale. È una festa per tutti, fatta da tutti», precisa Vincent, membro del collettivo Festa della Musica Manziana.

Per questo l’invito è rivolto non solo a chi desidera assistere agli spettacoli, ma anche a chi vuole portare uno strumento, una canzone o semplicemente la voglia di condividere un momento di convivialità.

Programma della giornata

Ore 8.30 – 13.30 | Bosco di Manziana

La Voce dei Luoghi – Musica e performance immersi nella natura del Bosco di Manziana.

Ingresso dal Bosco in località Colonie.

Ore 17.00 – 24.00 | Centro storico di Manziana

La Festa della Musica anima il paese con 10 palchi e postazioni musicali diffuse tra piazze, vie e spazi pubblici.

Jam Session Aperta

Uno spazio dedicato alla musica spontanea, aperto a chiunque desideri partecipare con il proprio strumento o la propria voce.

Spazio Bambini

Attività dedicate ai più piccoli per vivere la festa in un clima familiare e inclusivo.

Dal bosco al centro storico, la musica accompagnerà cittadini e visitatori per l’intera giornata, trasformando Manziana in un grande laboratorio di incontro, creatività e partecipazione.

Per un giorno, a Manziana, la musica uscirà dai palchi tradizionali per tornare nelle strade, tra le persone, dove è nata e dove continua a vivere.

Ingresso libero.

Per informazioni, programma completo e mappa delle postazioni è possibile consultare i canali ufficiali della Festa della Musica Manziana 2026.