ASL Roma 4, dai tappi di plastica nasce una panchina per la Casa di Comunità di Viale Lazio

ASL Roma 4, dai tappi di plastica nasce una panchina per la Casa di Comunità di Viale Lazio

Una panchina realizzata con oltre 70 chili di tappi di plastica. Un segno concreto di attenzione all’ambiente e al valore del riciclo. È quella donata alla Casa di Comunità di Viale Lazio, nell’ambito di un progetto raccontato dalla ASL Roma 4 in un post social.

I tappi sono stati raccolti dal Rotary Club Civitavecchia, e poi trasformati in una panchina grazie alla collaborazione con AICS e con il suo presidente Andrea Nesi. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cariciv, e grazie alla collaborazione della ASL Roma 4. L’obiettivo del progetto è quello sensibilizzare i cittadini sull’importante tema del riciclo e, più in generale, sulla tutela dell’ambiente.