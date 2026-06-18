Califano (PD): “La destra cancella l’ospedale di Fiumicino”

L’ospedale di Comunità di via Coni Zugna a Fiumicino non si farà. Un’opera attesa e progettata fin dal 2017, a causa delle scelte della Giunta regionale di centrodestra, è stata cestinata. Rinviata a data da destinarsi.

La risposta dell’assessore delegato oggi in Consiglio regionale alla mia interrogazione è l’esatta fotografia degli ultimi 3 anni e mezzo di consiliatura, annunci trionfali per progetti inesistenti.

E ne abbiamo l’ennesima conferma. La famosa delibera di Giunta n. 198 del 28 marzo 2024, quella in cui si parlava di fantomatici milioni di euro, non costituisce un’assegnazione di finanziamento, ma solo una richiesta di rimodulazione. Per stessa ammissione della Regione, la Asl competente non può iscrivere a bilancio i 6 milioni e 300mila euro necessari perché mancano i successivi atti regionali di assegnazione delle risorse.

Va infatti ricordato che il progetto è stato stralciato dai canali di finanziamento originari e che per questo siamo ancora in attesa del parere del nucleo di valutazione ministeriale sullo studio di fattibilità, inviato al Ministero della Salute solo a luglio del 2024 (nota 9093394) e di una proroga della previsione di spesa sulle annualità 2025-2031. Una procedura su cui non c’è alcun riscontro o certezza.

Dire che quest’opera non ha subito uno stralcio è smentito dai fatti: la precedente amministrazione l’aveva incardinata con uno studio di fattibilità concreto. Oggi scopriamo che non solo non ci sono i fondi stanziati, ma che la Regione ha chiesto di poterne ‘riparlare’ da qui al 2031. La verità è che l’Ospedale di Comunità di Fiumicino, grazie alla destra, non si farà mai.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano