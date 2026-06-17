Cerveteri, “Quartieri Puliti” riparte da Campo di Mare e Cerenova. Otto giornate per strade, sfalci e decoro

“Quartieri Puliti” riparte dalla frazione mare di Cerveteri. Da Campo di Mare e Cerenova. Le zone dove, soprattutto con l’arrivo dell’estate, il tema della pulizia e del decoro diventa ancora più visibile. E più sentito dai residenti.

Ad annunciare il nuovo programma di interventi straordinari è stato l’Assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi, con un post pubblicato su Facebook. Un post nel quale l’assessore riconosce anche le criticità ancora presenti.

“Sappiamo bene che in diverse zone di Campo di Mare e Cerenova il livello di pulizia e decoro non è oggi quello che tutti si aspettano e che anche noi avremmo voluto vedere”, scrive Gnazi. Da qui la decisione di far partire una nuova fase del progetto. Dopo i confronti con la Rieco, spiega l’Assessore, il Comune ha messo a punto alcune modifiche organizzative e contrattuali del servizio. Un lavoro per il quale Gnazi ringrazia anche l’Ufficio Ambiente.

Il programma partirà sabato 20 giugno e si svilupperà in otto giornate operative. Tre in più rispetto allo scorso anno. L’obiettivo è intervenire in modo più capillare su tutta Campo di Mare e Cerenova, dividendo la frazione in otto zone. Non una pulizia generica. Ma un intervento strada per strada. Secondo quanto annunciato, le vie interessate verranno spazzate e lavate, anche con mezzi dedicati. Saranno inoltre rimossi gli sfalci presenti lungo i cigli stradali.

Il calendario prevede interventi sabato 20 giugno, lunedì 22 giugno, sabato 27 giugno, lunedì 29 giugno, sabato 4 luglio, lunedì 6 luglio, sabato 11 luglio e lunedì 13 luglio.

Gnazi ha anche spiegato la scelta di pubblicare preventivamente il calendario delle zone e l’elenco delle vie coinvolte nei primi interventi. Una scelta di trasparenza, per permettere ai cittadini di sapere dove e quando verrà effettuato il servizio. E anche di verificare il lavoro programmato. È lo stesso principio che l’assessore aveva già illustrato in una precedente intervista a BaraondaNews, parlando del senso di “Quartieri Puliti”: rendere l’intervento visibile, concentrato e controllabile dai residenti. Una pulizia straordinaria da affiancare al servizio ordinario. Non la soluzione di tutti i problemi, ma un modo diverso di organizzare il lavoro nelle aree più esposte.

Il Comune chiede però anche la collaborazione dei cittadini. Nelle giornate previste per ciascuna zona sarà importante non parcheggiare le auto lungo le strade interessate. Così da consentire il passaggio della spazzatrice e permettere una pulizia più efficace.

Gnazi non nasconde che resta ancora molto da fare. Infatti, scrive che “So bene, come Assessore all’Ambiente, che c’è ancora lavoro da fare e che diversi aspetti del nostro territorio devono essere migliorati”. Per questo, aggiunge, l’Amministrazione continuerà a monitorare la situazione e a modificare il servizio per renderlo più adatto alle esigenze del territorio.