Musica e Segni: a Cerveteri il concerto inclusivo del Coro “Insieme in Armonia”

L’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri presenta un appuntamento speciale all’insegna dell’integrazione e dell’arte. Il Coro “Insieme in Armonia” si esibirà in un progetto unico che fonde la musica con la Lingua dei Segni (LIS), rendendo la performance accessibile e coinvolgente per tutti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura, vede la partecipazione straordinaria degli alunni della scuola primaria.

I dettagli dell’evento

Il concerto sarà diretto da Claudia Giordano e vedrà protagonisti i piccoli cantori delle classi VC, VA, VB, IC, IIIA e IIIB. Sarà un momento per celebrare il lavoro svolto dai bambini in questo percorso inclusivo che abbatte le barriere attraverso il linguaggio universale del suono e dei gesti.

Giovedì 18 dicembre. Luogo: Teatro Tenda Campus Etruria, Piazza Aldo Moro, Cerveteri.

Teatro Tenda Campus Etruria, Piazza Aldo Moro, Cerveteri. Orario: L’esibizione è prevista per le ore 10:00.

Un invito aperto alla cittadinanza per sostenere il talento dei giovani studenti e testimoniare l’importanza dell’inclusività nelle nostre scuole.