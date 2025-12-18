Prevenzione a Cerveteri: arriva la “Giornata del Cuore” alla Farmacia n. 6

La salute cardiovascolare torna al centro dell’attenzione a Cerveteri grazie a un’iniziativa dedicata alla prevenzione e al monitoraggio dei parametri vitali. Sabato 20 dicembre, la Farmacia n. 6 ospiterà la “Giornata del Cuore”, un evento patrocinato dal Comune di Cerveteri e organizzato in collaborazione con Multiservizi Caerite.
Servizi e Promozioni
Durante la mattinata, i cittadini potranno accedere a esami diagnostici fondamentali a prezzi agevolati per incoraggiare uno screening regolare:
- Misurazione della pressione arteriosa e della glicemia: disponibili al costo simbolico di €2.
- Elettrocardiogramma (ECG): offerto in promozione speciale al costo di €20.
Orari e Luogo
L’iniziativa si svolgerà esclusivamente nella fascia mattutina, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La sede interessata è la Farmacia n. 6, situata in Via Fontana Morella, 84 a Cerveteri.
Per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni o dettagli sulle modalità di accesso, è possibile contattare direttamente la farmacia al numero telefonico 06 69401745