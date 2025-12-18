Natale al Rione Garbatella: una serata di Festa e Tradizione a Cerveteri

Il Natale si avvicina e il Rione Garbatella invita tutta la cittadinanza di Cerveteri a vivere insieme un momento di gioia e condivisione. Domenica 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva cornice dell’Aula Consigliare al Granarone si vestirà a festa per una serata indimenticabile.

L’evento, intitolato “Tombolata e non solo…”, promette un programma ricco e variegato per grandi e piccini:

Tradizione: L’immancabile tombolata per sfidare la fortuna in compagnia.

L’immancabile tombolata per sfidare la fortuna in compagnia. Cultura e Musica: Momenti dedicati alla lettura di poesie e al canto, per immergersi pienamente nello spirito natalizio.

Momenti dedicati alla lettura di poesie e al canto, per immergersi pienamente nello spirito natalizio. Dolcezze: Non mancheranno tante prelibatezze per deliziare il palato durante la serata.

L’iniziativa è a ingresso libero, un’occasione perfetta per scambiarsi gli auguri e sentirsi parte di una comunità unita. Come recita il motto del rione: “Rione Garbatella, il Natale da vivere insieme!”