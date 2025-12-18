Il Presepe Vivente torna a Cerveteri: un appuntamento con la tradizione

La Parrocchia Santa Maria Maggiore, in collaborazione con le parrocchie S.S. Trinità e S. Francesco d’Assisi e il gruppo Volontari per il Presepe, invita la cittadinanza a partecipare alla nuova edizione del Presepe Vivente a Cerveteri. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Cerveteri, si terrà presso il suggestivo scenario del Parco della Legnara.

Date e Orari

L’appuntamento è fissato per i giorni 4, 5 e 6 gennaio 2026. L’ingresso al parco è previsto da Via Ricci a partire dalle ore 17:00 circa.

Il programma del 6 gennaio

Per la giornata dell’Epifania è previsto un programma speciale:

Ore 16:00: Benedizione solenne presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore.

Benedizione solenne presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore. A seguire: Tradizionale sfilata verso il presepe con l’atteso arrivo dei Re Magi.

Un’occasione unica per “entrare insieme nel mistero del Natale” e riscoprire la bellezza delle tradizioni locali in un’atmosfera magica e comunitaria.