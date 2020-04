Montalto, Marzia Viola racconta i 18 anni di vita dopo l’incidente ferroviario

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il racconto della convalescenza e della sua nuova vita

“Vi racconto i miei primi 18 anni”. Con un video postato

domenica su Facebook, Marzia Viola ha festeggiato questo particolare traguardo

della sua vita, ringraziando quanti l’hanno sostenuta col proprio affetto dopo

l’incidente del 2002.

Era infatti il 19 aprile di quell’anno, quando la 40enne di Montalto, all’epoca

studentessa universitaria alla facoltà di Lingue e Civiltà Orientali di Napoli – mentre si

accingeva a prendere la coincidenza alla stazione Termini di Roma finì sotto le rotaie

del convoglio che avrebbe dovuto riportarla a casa. La porta del treno si chiuse

prima che lei potesse salire, la sua gonna lunga (quella con cui aveva imparato a

ballare la sua vita), rimase incastrata, e lei finì nel buio dei binari, perdendo una

gamba e subendo un gravissimo politrauma che segnò per sempre il suo domani.

“Condivido con voi una cosa che ho scritto tempo fa – ha detto Marzia -. Forse a

qualcuno potrà essere utile, a qualcun altro probabilmente farà sorridere. È l’unico

modo che ho trovato per raccontarvi questo traguardo importante: 18 anni

dall’incidente e dall’inizio di grandi enormi cambiamenti”

Marzia, dopo l’amputazione e la successiva convalescenza, è voluta tornare di nuovo

all’università nella città partenopea per completare gli studi, riprendendo possesso

dello stesso appartamento, posto al quinto piano senza ascensore.

Una volta laureatasi, è successivamente volata in Giappone per perfezionare la

lingua vivendo sei mesi tra Tokyo e Kyoto, mantenendosi lavorando anche come

cameriera per un ristorante calabrese nella capitale del Sol Levante.

E poi il ritorno al suo piccolo paese, Montalto di Castro, in cui passo passo ha

imparato ad accettare che tutto fosse necessariamente diverso, ma non per questo

meno bello o importante. Sono stati anni di grandi emozioni, anni di costruzione e

scambio: l’impegno in un’Associazione Culturale, il lavoro nel settore turistico, una

seconda laurea in Scienze della Formazione Primaria, l’approdo all’insegnamento, il

matrimonio e i figli, Luce ed Elia.

“Vita di un moncherino” – questo il titolo del bellissimo racconto, scritto e postato da

Marzia e diventato virale sul web – ripercorre il suo rapporto conflittuale e doloroso

con ciò che rimane della sua gamba, con il moncherino appunto: con ironia e

delicatezza è il moncherino stesso a narrare tutte le difficoltà e le incomprensioni

del loro rapporto, le debolezze, i pianti, le gioie, la maternità della “Sua Signora”-

come la definisce con rispetto e affetto nel racconto stesso.

Una sorta di confessione, il racconto di emozioni molto spesso tenute celate sotto

l’urgenza e la determinazione di mordere di nuovo la vita, di non cedere alla

tentazione dell’auto commiserazione, nascoste sotto un sorriso difeso con le unghie.

“Vita di un moncherino” vuole essere un invito a non perdere mai fiducia nella vita,

un racconto di speranza per chi ha bisogno di sapere che anche quando tutto

sembra perso, può esserci qualcosa di buono che ci attende oltre il buio.

Il video della SuperAbile Marzia, emozionante e toccante, è disponibile sul suo

profilo Facebook.

“Voglio ringraziare – conclude emozionata Marzia Viola – tutte le persone che in

questi anni mi hanno dato forza e coraggio, tutte le persone che mi hanno curata e

guarita. Vi amo!”