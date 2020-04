Condividi Pin 0 Condivisioni

Una nuova iniziativa di solidarietà parte dall’avvocato Lungarini in collaborazione con il Centro diagnostico Buonarroti

Civitavecchia, al via l’operazione “100×100” sui test sierologici

Via all’operazione 100×100 sui test sierologici. Una nuova iniziativa legata alla raccolta fondi online per l’ospedale San Paolo pensata daFabrizio Lungarini. Presso il Centro diagnostico Buonarroti vengono effettuati i test sierologici per il covid19. «Quando prenoterete l’esame – spiega Lungarini – scrivendo all’indirizzo email: [email protected] , inserite la dicitura 100×100. In questo modo vi impegnerete a lasciare un esame “sospeso” per un cittadino indigente. Il costo dell’esame è 20 euro (solo il reagente costa a Carlo Tarantino 16 euro) e ci è stato promesso che se arrivassimo a 100 esami sospesi, lo stesso Centro Diagnostico Buonarroti potrebbe moltiplicare ancora il valore del vostro gesto arrivando a 300». Un modo per aiutare tutti coloro che ne hanno la necessità mostrando, ancora una volta, il grande cuore di Civitavecchia.