Condividi Pin 0 Condivisioni

I risultati dei sopralluoghi nelle residenze e nelle case di riposo

ASL RM4, controlli a tappeto nelle RSA

La Asl Roma 4 sta effettuando sopralluoghi e tamponi presso le RSA e le case di riposo e riabilitazione del territorio aziendale.

Alla data di oggi sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi:

Manziana, RSA le Querce tamponi al personale e ospiti sintomatici, tutti negativi

Trevignano RSA i Renai tamponi a tutto il personale, tutti negativi, un indeterminato che sarà ripetuto

Anguillara comunità alloggio Oasi tamponi a 18 persone tutti negativi

Fiano Romano Villa Rosa Fiorita, tamponi per 60 persone, 39 ospiti positivi

Morlupo RSA Flaminia, tamponi a tutti gli operatori, tutti negativi.

Campagnano Santa Maria del Prato 33 operatori positivi (quasi tutti asintomatici)

Ladispoli RSA Gonzaga 80 tamponi tutti negativi

RSA Bellosguardo, esiti noti già comunicati

Santa Marinella Regina Coelorum operatori tutti negativi

Fiano Romano Villa Rosa Fiorita secondo Intervento Asl con Uscar il 13 aprile

Santa Marinella Santo Volto, tamponi negativi a pazienti e operatori

Castelnuovo di Porto Livia Tiberina, tamponi al personale sanitario tutti negativi

Civitavecchia istituto Calamatta tamponi agli operatori sanitari tutti negativi

Civitavecchia Istituto Santa Cecilia, tamponi al personale negativi, uno indeterminato che ripeterà il tampone in data odierna insieme ai 9 operatori non presenti in sede

Castelnuovo di Porto Livia Tiberina secondo Intervento Asl con tamponi agli ospiti

Santa Marinella casa di riposo villa Alba e casa di riposo San Giuseppe tamponi in corso di esecuzione

Civitavecchia casa di riposo Santa Rita tamponi in esecuzione

Morlupo RSA Flaminia tamponi in esecuzione

Civitavecchia Villa Santina tamponi programmati domani

Bracciano Il Melograno Tamponi programmati domani

Tamponi e sopralluoghi programmati il 24 aprile:

Civitavecchia Santa MarinellaOasi Tabor

Civitavecchia San Tarcisio

Trevignano Casa sabate

Bracciano Comunità Casina del Lago

25 aprile: programmati i tamponi e i sopralluoghi a Fiano Romano casa di riposo Via Venezia

Per le RSA Bellosguardo e Santa Maria del prato richiesto Audit Clinico regionale con il personale dello Spallanzani