“Mi faresti un favore enorme?”. Attenti al favore urgente su WhatsApp: la nuova truffa che svuota i conti

“Mi faresti un favore enorme?”

Il mondo delle truffe digitali non si ferma e si aggiorna con tecniche sempre più subdole. L’ultimo allarme, lanciato dalla Polizia Postale e ripreso dalle associazioni dei consumatori come Codici Emilia-Romagna, riguarda una pericolosa frode che viaggia su WhatsApp.

“Mi faresti un favore enorme?”. Attenti al favore urgente su WhatsApp

Come funziona il raggiro

Lo schema è tanto semplice quanto efficace: la vittima riceve un messaggio da un contatto apparentemente noto (un amico, un parente o un conoscente). La conversazione si apre quasi sempre con la stessa frase: “Mi faresti un favore enorme?”.

Il truffatore, impossessatosi dell’account o abile nell’imitare le abitudini della vittima, simula un’emergenza e chiede un bonifico immediato a causa di presunti problemi con la propria carta o il conto corrente. Poiché il messaggio arriva all’interno di una chat già esistente, riconoscere il raggiro diventa estremamente difficile.

Come difendersi

Il pericolo maggiore è fare affidamento unicamente sul nome o sulla foto profilo che compaiono sullo schermo. Gli esperti raccomandano di non cedere mai all’urgenza e di adottare una semplice regola d’oro: fermarsi e verificare.

Prima di effettuare qualsiasi transazione economica sollecitata via chat, è fondamentale effettuare una telefonata vocale diretta al numero della persona coinvolte (componendolo autonomamente e senza rispondere al messaggio sospetto). Un piccolo gesto che può evitare di perdere centinaia o migliaia di euro.