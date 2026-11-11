Ladispoli, allarme nelle scuole: verifiche negative e lezioni regolarmente aperte da domani

Si è conclusa con un sospiro di sollievo la giornata di forte tensione che ha interessato gli istituti scolastici del territorio. A seguito dei controlli e delle procedure di sicurezza scattate a livello nazionale, le Forze dell’Ordine hanno completato nel pomeriggio i sopralluoghi all’interno di tutti gli edifici scolastici coinvolti.

​Gli esiti delle verifiche si sono rivelati completamente negativi: non è stato individuato alcun ordigno o elemento di pericolo. La situazione di emergenza è quindi rientrata e, come confermato dal Sindaco Alessandro Grando, nella giornata di domani le scuole riapriranno regolarmente per il consueto svolgimento delle attività didattiche.

​Il ringraziamento della comunità

​In una nota ufficiale, il primo cittadino ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’evento:

​“Voglio ringraziare i dirigenti, i docenti e tutto il personale scolastico per aver affrontato con impegno e senso di responsabilità una situazione oggettivamente molto delicata. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e tutti i genitori che hanno dato il proprio contributo.”

​Verso un continuo miglioramento dei protocolli

​Dopo ore complesse e di inevitabile apprensione, l’obiettivo prioritario resta il ritorno immediato alla normalità per gli studenti e le loro famiglie. L’episodio lascia tuttavia lo spunto per rafforzare ulteriormente la macchina organizzativa locale: l’auspicio espresso dall’amministrazione è infatti quello di far tesoro dell’esperienza odierna per affinare il coordinamento tra le diverse istituzioni, garantendo risposte sempre più tempestive ed efficaci di fronte a eventuali emergenze future