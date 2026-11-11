Ladispoli, allarme nelle scuole: verifiche negative e lezioni regolarmente aperte da domani

Si è conclusa con un sospiro di sollievo la giornata di forte tensione che ha interessato gli istituti scolastici del territorio. A seguito dei controlli e delle procedure di sicurezza scattate a livello nazionale, le Forze dell’Ordine hanno completato nel pomeriggio i sopralluoghi all’interno di tutti gli edifici scolastici coinvolti.
Gli esiti delle verifiche si sono rivelati completamente negativi: non è stato individuato alcun ordigno o elemento di pericolo. La situazione di emergenza è quindi rientrata e, come confermato dal Sindaco Alessandro Grando, nella giornata di domani le scuole riapriranno regolarmente per il consueto svolgimento delle attività didattiche.
Il ringraziamento della comunità
In una nota ufficiale, il primo cittadino ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’evento:
“Voglio ringraziare i dirigenti, i docenti e tutto il personale scolastico per aver affrontato con impegno e senso di responsabilità una situazione oggettivamente molto delicata. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e tutti i genitori che hanno dato il proprio contributo.”
Verso un continuo miglioramento dei protocolli
Dopo ore complesse e di inevitabile apprensione, l’obiettivo prioritario resta il ritorno immediato alla normalità per gli studenti e le loro famiglie. L’episodio lascia tuttavia lo spunto per rafforzare ulteriormente la macchina organizzativa locale: l’auspicio espresso dall’amministrazione è infatti quello di far tesoro dell’esperienza odierna per affinare il coordinamento tra le diverse istituzioni, garantendo risposte sempre più tempestive ed efficaci di fronte a eventuali emergenze future