Guardia Costiera: controlli rafforzati nei porti del Lazio, due navi fermate tra Gaeta e Civitavecchia

Sicurezza della navigazione, tutela ambientale e condizioni di lavoro degli equipaggi al centro delle ispezioni. Particolare attenzione anche al rispetto delle norme sulle emissioni atmosferiche delle navi. Alta la vigilanza della Guardia Costiera sul naviglio nazionale ed estero che approda nei porti del Lazio. Nelle ultime 24 ore, le ispezioni condotte nei porti di Gaeta e Civitavecchia hanno portato al fermo di due unità navali, una battente bandiera italiana e l’altra cipriota, a seguito dell’accertamento di gravi irregolarità in materia di sicurezza della navigazione, tutela ambientale e condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi.

I provvedimenti sono il risultato dell’attività ispettiva svolta dal personale specializzato della Direzione Marittima del Lazio, nell’ambito dei controlli previsti dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali. Il fermo impedisce alle navi di lasciare il porto fino alla rimozione delle carenze più gravi e alle necessarie verifiche da parte delle autorità competenti.

A GAETA: IRREGOLARITÀ ANCHE SULLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

Nel porto di Gaeta, l’ispezione di un’unità battente bandiera italiana, ha fatto emergere cinque irregolarità, tre delle quali tali da determinare il fermo. Di particolare rilievo la non conformità riscontrata su due dei sei motori diesel-generatori di bordo, i cui sigilli di sicurezza sono risultati non integri. Una circostanza che ha fatto venir meno la conformità alle condizioni tecniche certificate per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), previste dalla Convenzione internazionale MARPOL per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi. Le ulteriori carenze hanno interessato il sistema di aspirazione di emergenza delle acque di sentina, la protezione antincendio e alcuni aspetti della gestione della sicurezza a bordo. L’irregolarità relativa alle emissioni è emersa nell’ambito delle attività ispettive recentemente intensificate dalla Direzione Marittima del Lazio, che, attraverso una specifica direttiva ai Comandi territoriali, aveva richiamato l’attenzione sul rispetto delle prescrizioni della Convenzione MARPOL in materia di inquinamento atmosferico. La nave potrà riprendere la navigazione soltanto dopo l’eliminazione delle carenze e il completamento delle verifiche tecniche prescritte dall’Autorità Marittima.

Guardia Costiera: controlli rafforzati nei porti del Lazio, due navi fermate tra Gaeta e Civitavecchia

A CIVITAVECCHIA: DODICI IRREGOLARITÀ SU UN’UNITÀ CIPRIOTA

Nel porto di Civitavecchia, un’ispezione approfondita su un’unità battente bandiera cipriota, di circa 270 tonnellate di stazza lorda e costruita quasi cinquant’anni fa, ha portato all’accertamento di dodici irregolarità, otto delle quali motivo di fermo. Le principali carenze hanno riguardato gli impianti antincendio e di sentina, con tubazioni deteriorate e riparazioni non autorizzate, nonché le condizioni igieniche e di sicurezza degli ambienti di bordo, comprese le vie di fuga. Riscontrate anche irregolarità nella documentazione e nelle procedure previste dalla Convenzione internazionale sul lavoro marittimo. L’ispezione è stata condotta nell’ambito di una campagna di controlli concentrati promossa dal Memorandum di Parigi sul Port State Control, il sistema internazionale di verifiche attraverso il quale gli Stati controllano il rispetto delle norme di sicurezza, ambientali e sul lavoro da parte delle navi straniere che approdano nei propri porti. Anche per questa unità la partenza rimane subordinata all’eliminazione delle carenze e alle necessarie verifiche, con il coinvolgimento dello Stato di bandiera e degli altri soggetti competenti.

CONTROLLI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE

I due fermi disposti a Gaeta e Civitavecchia, pur riguardando unità di diversa bandiera e con differenti criticità, evidenziano la funzione preventiva dei controlli: impedire la ripresa della navigazione in presenza di gravi carenze, riducendo i rischi per la sicurezza, l’ambiente e gli equipaggi. Le attività ispettive, condotte nell’ambito delle verifiche sulle unità

nazionali e del Port State Control (PSC) sulle navi straniere, sono svolte da personale della Guardia Costiera appositamente formato e abilitato, operante presso i Comandi territoriali e coordinato dal Servizio Regionale Sicurezza della Navigazione della Direzione Marittima del Lazio, con sede a Civitavecchia.

Un’azione di prevenzione che, attraverso controlli specialistici e interventi concreti, contribuisce alla sicurezza della navigazione, alla protezione del mare e dell’aria e alla tutela delle comunità costiere.