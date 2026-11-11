A12, furgone si ribalta al km 39: conducente incastrato tra le lamiere salvato dai Vigili del Fuoco e trasferito in elisoccorso al Gemelli

CIVITAVECCHIA – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A12, precisamente al chilometro 39 in direzione Roma. Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi violentemente e terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata, adagiandosi al lato della strada.

A bordo del mezzo il conducente è rimasto bloccato nell’abitacolo, intrappolato tra le lamiere contorte. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia. La squadra del distaccamento “Bonifazi”, intervenuta sul posto con l’equipaggio della 17A, ha operato con rapidità e precisione per liberare l’uomo dalle lamiere utilizzando le cesoie idrauliche e le attrezzature di soccorso.

Una volta estratto dall’abitacolo, il ferito è stato affidato d’urgenza alle cure del personale sanitario del 118. Viste le condizioni particolarmente critiche in cui versava — classificate in codice rosso —, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nei pressi della zona per assicurare un trasporto rapido e sicuro. L’uomo è stato così elitrasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità per ridurre al minimo i disagi alla circolazione autostradale.