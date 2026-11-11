A12, traffico bloccato tra Santa Severa e Cerveteri: incidente al km 39 in direzione Roma

Circolazione in tilt nel pomeriggio lungo l’autostrada A12 Civitavecchia-Roma. A causa di un incidente stradale avvenuto all’altezza del chilometro 39.0, si registrano gravi disagi con traffico bloccato nel tratto compreso tra le uscite di Santa Severa e Cerveteri-Ladispoli, in direzione della Capitale.

​Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi del caso, oltre al personale delle autostrade per la rimozione dei veicoli coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata.