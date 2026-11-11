Ladispoli, scuole evacuate per un allarme bomba: la nota del Sindaco

Edifici evacuati a scopo precauzionale. Il Sindaco Grando: «Nessuna anomalia riscontrata dai primi controlli»

Una serie di segnalazioni ha interessato nella mattinata gli istituti scolastici della città di Ladispoli. Secondo quanto emerso, la quasi totalità delle scuole cittadine — ad eccezione del Liceo Pertini — ha ricevuto un’email contenente un presunto allarme bomba.

A scopo precauzionale, tutti gli edifici scolastici coinvolti sono stati immediatamente evacuati per garantire la massima sicurezza degli studenti e del personale.

Le verifiche delle Forze dell’Ordine

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che stanno effettuando le necessarie ispezioni all’interno e all’esterno degli edifici. Dalle prime verifiche eseguite, al momento non sono state riscontrate anomalie o criticità.

Il coordinamento istituzionale

Il Sindaco Alessandro Grando sta seguendo l’evolversi della situazione in prima persona: