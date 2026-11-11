Allarme bomba nelle scuole di Cerveteri: evacuazioni in corso, il Sindaco rassicura la città

In relazione all’allarme bomba che sta interessando gli istituti scolastici anche della nostra città innanzitutto desidero rivolgere un messaggio di rassicurazione agli studenti alle famiglie a tutto il personale scolastico. Sono attualmente in corso accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine per valutare se risultano essere fondate le minacce giunte. Sono presenti a supporto la Protezione Civile Comunale e Croce Rossa Italiana Comitato Locale S. Severa / S. Marinella.

Le scuole interessate sono le scuole Giovanni Cena e Salvo D’Acquisto a Cerveteri capoluogo e i plessi scolastici di Valcanneto, Cerenova, Borgo San Martino, Due Casette, Sasso e I Terzi. Nessuna segnalazione invece dall’Istituto Enrico Mattei.

I Dirigenti scolastici (che ringrazio) in accordo con le Forze dell’Ordine e su indicazione della Prefettura stanno procedendo con le manovre di evacuazione dei plessi (per la Salvo d’Acquisto tutti sono stati condotti in un luogo lontano e sicuro, negli altri plessi la Dirigenza sta provvedendo a contattare le famiglie dei ragazzi). Già completate invece le operazioni di controllo presso il Giovanni Cena e la situazione è sotto controllo.

La matrice delle segnalazioni di pericolo è anonima e la Prefettura, con la quale sono in contatto telefonico costante, sta valutando con un vertice la reale entità della minaccia.

Attualmente non ho ulteriori notizie, ma posso darvi soltanto una rassicurazione: i ragazzi e tutto il personale stanno bene.

Continuiamo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione in costante raccordo con le istituzioni preposte. Invito tutti ad evitare la diffusione di notizie non verificate attenendosi esclusivamente alle comunicazioni giunte dai canali ufficiali.

Elena Gubetti

Sindaco di Cerveteri