Ladispoli, l’ultimo addio a Francesco Rella: giovedì i funerali al Sacro Cuore

LADISPOLI — La comunità di Ladispoli si stringe attorno ai familiari di Francesco Rella per l’ultimo saluto. Per la giornata di giovedì 12 novembre 2026 sono stati fissati i momenti di raccoglimento e le esequie per permettere a parenti, amici e cittadini di esprimere il proprio cordoglio.
I momenti del commiato
- Camera ardente: Sarà allestita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 12 novembre 2026 presso la Cappella del cimitero di Ladispoli.
- Celebrazione funebre: I funerali si svolgeranno nello stesso giorno, giovedì 12 novembre 2026 alle ore 15:00, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ladispoli.